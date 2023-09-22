Режим Лукашенка вербує вагнерівців до своєї ПВК, — Спротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

«У Білорусі режим Олександра Лукашенка вербує терористів з ПВК Вагнера до своєї», — йдеться в заяві.

Вагнерівцям, які стали інструкторами в приватній військовій компанії самопроголошеного президента Олександра Лукашенка «ГардСервіс», обіцяють надавати житло без очікування в черзі.

Повідомляється, що водночас білоруські військовослужбовці можуть розраховувати на отримання квартири лише під час виходу на пенсію, у найкращому випадку.

Таким чином, білоруський уряд залучає росіян для пригнічення протестів, показуючи свої пріоритети щодо оборони своєї країни. Однак такі дії лише підсилюють соціальну напругу серед білоруських силовиків.