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Режим Лукашенка вербує вагнерівців до своєї ПВК, — Спротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

«У Білорусі режим Олександра Лукашенка вербує терористів з ПВК Вагнера до своєї», — йдеться в заяві.

Вагнерівцям, які стали інструкторами в приватній військовій компанії самопроголошеного президента Олександра Лукашенка «ГардСервіс», обіцяють надавати житло без очікування в черзі.

Повідомляється, що водночас білоруські військовослужбовці можуть розраховувати на отримання квартири лише під час виходу на пенсію, у найкращому випадку.

Таким чином, білоруський уряд залучає росіян для пригнічення протестів, показуючи свої пріоритети щодо оборони своєї країни. Однак такі дії лише підсилюють соціальну напругу серед білоруських силовиків.

22 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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