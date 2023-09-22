Прогноз погоди на вихідні 23–24 вересня: літо продовжується!

Цього вікенду можна легко забути, що на календарі вже давно осінь! За даними Sinoptik.ua, у більшості регіонів України погода на вихідні буде теплою, а незначні опади пройдуть лише в кількох областях.

Погода в суботу 23 вересня

Субота потішить літньою погодою усіх українців. На сході країни повітря прогріється до +24…+26 °С, в інших областях — до +26…+28 °С. І лише на заході очікуються невеликі короткочасні дощі.

І все ж, незважаючи на високі показники температури вдень, уранці та ввечері може стати у пригоді легка куртка — ночі вже осінні, повітря «остигає» до +13…+16 °С.

Погода в неділю 24 вересня

У неділю буде так само тепло та переважно ясно. Тільки в Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях термометри покажуть звичні для вересня +21…+23 °С. У всіх інших регіонах буде тепліше: на півночі та сході — +23…+26 °С, у центрі та на півдні — +26…+29 °С.

Погода у понеділок 25 вересня

Літо продовжується! У західних областях очікується до +22…+24 °С, на півночі, сході та в центрі — до +26 °С, на півдні — до +29 °С. Погода на початку тижня буде ясною, з невеликою хмарністю. Лише в Івано-Франківській, Чернівецькій та Сумській областях пройдуть невеликі дощі.

Ще трохи важливої інформації від синоптиків

По всій країні все ще цвіте амброзія, тому, якщо ви схильні до алергії, частіше робіть в оселі вологе прибирання, не забувайте приймати антигістамінні препарати, рекомендовані лікарем, і після кожного повернення з вулиці промивати носа сольовим розчином.

23–24 вересня по всій країні, окрім Волині, Карпат, Чернігівської та Полтавської областей, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через високі температури, вітер і невелику кількість опадів полум’я поширюється дуже швидко, тому навіть мангал у дворі власного будинку варто використовувати максимально обережно.

Народні прикмети та вірування

Вважалося, що в День осіннього рівнодення, 23 вересня, осінь остаточно вступала у свої права, а теплий сезон залишався позаду. Якщо день видавався сонячним, на холод і дощ чекали нескоро, якщо дощовим — то й решта осені обіцяла бути похмурою і вогкою.

24 вересня наші пращури спостерігали за квітами: якщо цього дня над ними все ще кружляли бджоли, зима обіцяла бути пізньою і без сильних морозів. Ще одними провісниками теплої зими була велика кількість грибів у лісі та грози в останній декаді вересня.