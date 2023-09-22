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Біля Кліщіївки в районі залізниці тривають важкі бої

Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

«Зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця знаходиться також під постійними артилерійськими пострілами як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю», — заявив він.

За словами речника, українські сили наразі намагаються закріпитися на цій ділянці, щоб «повністю вже відбити у окупантів будь-які напрями просуватися на цьому напрямку і залізниця була наша».

22 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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