Унаслідок ракетного удару в Дарницькому районі п’ятеро постраждалих, зокрема дитина — мер Києва

Унаслідок нічного ракетного удару в Дарницькому районі Києва п’ятеро постраждалих, зокрема, госпіталізували 18-ти річну дівчину і 9-ти річну дитину, повідомив мер Віталій Кличко.

«У Дарницькому районі зараз 5 постраждалих. Трьох (серед них 9-ти річна дівчинка) госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці», — написав він у телеграм-каналі.

Раніше Кличко повідомляв, що «У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дитину (дівчинку). З будинку поруч з інфраструктурним об’єктом, куди впали уламки».

Уточнюється, що в Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Горять також 2 автомобілі. Вибито вікна в двоповерховому будинку поруч.

Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.