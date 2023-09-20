ЗСУ контролюють частину Козацького острова на лівому березі Дніпра

Українські війська 19 вересня просунулися вперед у Запорізькій області в районі Вербового та кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту та на Козацький острів — Інститут вивчення війни (ISW)

Російські війська вели наступальні операції на заході Запорізької області, але 19 вересня не просунулися вперед. Український Генштаб повідомив, що російські війська невдало атакували поблизу Роботиного.

Водночас, за інформацією ISW, російський військовий заявив, що кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому березі Дніпра: на північ від Підстепного (приблизно 12 км на схід від Антонівського мосту) та на Козацький острів (на північний захід від Нової Каховки). І що українські сили контролюють північну частину Козацького острова.