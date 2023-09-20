Втрати російських військових у Запорізькій області суттєво зросли

За останній час на заході Запорізької області українська армія розпочала контрнаступ проти російських окупантів, що призвело до істотного збільшення їх втрат. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За словами речника Таврійського угрупування Збройних сил України, полковника Олександра Штупуна, 18 вересня російські війська втратили 313 осіб (імовірно, вбитих і поранених) на Таврійському напрямку, включаючи захід Запорізької області.

Також було заявлено, що ці втрати значно перевищують попередні два дні, коли російські війська втрачали приблизно 200 осіб щодня.

За звітом, повітряно-десантні війська РФ зараз активно захищаються на Таврійському напрямку (імовірно, на заході Запорізької області), і для «прикриття» цих частин прибули загони «Шторм-Z» із призовниками-в’язнями.

За даними аналітиків, деякі підрозділи російської 7-ї гвардійської гірськострілецької дивізії та 76-ї гвардійської дивізії повітряно-десантних військ Росії розпочали контратаку проти України в районі Роботине. Це може послабити їх позиції.

Загони «Шторм-Z» вже відомі своєю неефективністю у бою, і, ймовірно, вони не зможуть забезпечити суттєвий опір українській армії на заході Запорізької області.