Вторгнення Росії в Україну – приклад номер один порушення статуту ООН — Ґутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що вторгнення Росії в Україну є прикладом номер один серед порушень статуту ООН. Про це очільник організації заявив під час своєї промови на честь відкриття 78-ї Генеральної Асамблеї ООН у вівторок, 19-го вересня, в Нью-Йорку.

За словами Ґутерріша російське вторгнення, яке порушує базові засади ООН, випустило на волю жахи війни та людські страждання.

«Замість того, щоб покласти край лиху війни, ми бачимо сплеск конфліктів, переворотів і хаосу. Якби кожна країна виконувала свої зобов’язання за Статутом, право на мир було б гарантовано» – заявив Антоніу Ґутерріш.

Він додав, що коли країни порушують обіцянки перед ООН, вони створюють небезпечний світ для всіх.

«Приклад номер один – вторгнення Росії в Україну. Війна, яка порушує Статут Організації Об’єднаних Націй і міжнародне право, випустила на волю справжні жахи: знищені життя, порушення прав людини, сім’ї, які розпалися, травмовані діти, надії та мрії розбиті», – додав Ґутерріш.