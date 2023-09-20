Вибухи у Криму: розвідка підтвердила ракетну атаку по базі окупантів

Про це інформує тг-канал «Крымский ветер».

За словами мешканців, у Південній бухті Севастополя та з Північного молу російські військові знову застосували димову завісу.

Згодом вона посилилася в районі Нафтової гавані в Інкермані.

Як зазначає тг-канал, саме тут розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту, де зберігаються мільйони тонн пального.

Згодом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що внаслідок роботи ППО у Верхньосадовому та в Качі, за попередніми даними, впали збиті безпілотники. Він додав, що постраждалих немає. Водночас сталося «невелике загоряння трави» у Верхньосадовому.

Развожаєв заявив, що у Качі безпілотник упав на території виноградників — там теж горить трава.

«Губернатор» написав, що у районі акваторії Севастопольської бухти використовуються табельні засоби аерозольного маскування. Каже, що запах неприємний, але це є абсолютно безпечним.

Натомість «Кримські партизани» заявляють про приліт по військовій частині РФ в районі села Верхньосадове під Севастополем.

Пізніше представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» підтвердив ракетну атаку по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму. Він зазначив, що детальнішу інформацію розвідка надасть згодом.