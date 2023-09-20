Українські спецслужби могли атакувати союзників вагнерівців у Судані

Українські спецслужби, імовірно, вчинили атаку на угруповання «Сили швидкого реагування» (RSF) в Судані, яке отримує підтримку від приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на власні джерела, повідомляє Liga.net.

За словами українського співрозмовника з військових кол, удари безпілотниками по бойовиках RSF описують як «дії іноземних військових». На питання, чи можливо Україна причетна до цих атак, він відповів, що «імовірно, в цьому можуть бути винні українські спецслужби».

Зауважимо, що атака спрямована на RSF, яке згідно зі звітом CNN отримує підтримку від вагнерівців у боротьбі проти суданської армії за владу.

Телеканал не зміг підтвердити причетність України до цих атак, але описав відео, яке показує «відмінні ознаки дронових атак у стилі України». У матеріалі зазначається, що два комерційно доступних дрона, які широко використовуються українцями, брали участь у щонайменше восьми атаках, і на контролері дрона було видно текст українською та англійською мовами, включаючи слово «Зупинити».

Експерти також відзначили, що тактика, зокрема пікірування дронів безпосередньо на ціль, є дуже незвичайною для Судану. У той же час високопоставлене військове джерело з суданських військ відзначило, що вони «не були обізнані з операцією України в Судані» і не вірять у це.