У Підмосков’ї підірвали два літаки та гелікоптер

Про це інформує ГУР МОУ.

«На аеродромі Чкаловськ група слідчого комітету РФ розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня та спеціальні літаки (літаки-розвідники)», — йдеться в заяві.

Фото: ГУР МОУ

За даними української розвідки, невідомі на аеродромі, який ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20, які належать до 354-о авіаполку спеціального призначення, а також вертоліт МІ-28Н, що до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

Літаки отримали серйозні ушкодження, які не дозволяють їх швидко відремонтувати. У вертольота вибухом зруйновано хвостову секцію. Ще один АН-148, який стояв поруч з іншими на стоянці, має невеликі пошкодження.

Фото: ГУР МОУ

«Каральними органами РФ проводяться заходи з пошуку диверсантів та обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію», — додали в ГУР.