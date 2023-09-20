У Криму пролунали вибухи в районі аеродрому

В тимчасово окупованому Криму вдень пролунали вибухи, зокрема в районі військового аеродрому «Бельбек». Окупанти стверджують, що збили безпілотники — Крим.Реалії з посиланням на анонімні Telegram-канали

Як повідомляють Крим.Реалії, Telegram-канали пишуть про гучні звуки, схожі на роботу ППО, у Севастополі. Зокрема, повідомляється про вибухи в стороні військового аеродрому «Бельбек». Також є інформація роботу ППО в районі селища Чорноморське.

Крім того, Telegram-канали публікують фото димової завіси в Південній бухті Севастополя, а також в Інкермані.

Влада оголосила про перекриття Кримського мосту.

Призначений окупантами «глава» Севастополя Михайло Развозжаєв пізніше повідомив, що внаслідок роботи ППО у Верхньосадовому і в Качі, за попередніми даними, впали збиті БПЛА.