США ввели новые санкции против иранской программы по созданию беспилотников

США ввели санкции против семи человек и четырех компаний в Китае, России и Турции, которые, по заявлениям официальных лиц, связаны с иранской программой беспилотников.

США обвиняют Иран в поставках России беспилотников, которые используются для нанесения ударов по гражданскому населению Украины.

Очередным эпизодом в этом развитии событий стало заявление президента Ирана Эбрахима Раиси, который отрицал, что его страна отправляла беспилотники России для использования в войне в Украине.

Под новые санкции, объявленные во вторник Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, попали:

иранская компания по производству беспилотников, ранее попавшая под санкции в 2008 году и теперь осуществляющая деятельность под названием Shahin Co., а также ее руководители;

группа российских производителей комплектующих;

два гражданина Турции, Мехмет Токдемир и Алааддин Айкут, занимающиеся обменом денег.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США «будут и впредь использовать все инструменты, имеющиеся в распоряжении, чтобы помешать этим усилиям и работать с союзниками и партнерами для привлечения Ирана к ответственности за его действия».