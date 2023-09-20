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Сили оборони уразили 3 пункти управління та ЗРК ворога Втрати російських військових у Запорізькій області суттєво зросли » Сили оборони ліквідували 520 окупантів Протягом минулої доби російські загарбники намагалися безуспішно наступати на Бахмутському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках. Натомість українські військові знищили 520 окупантів і 7 танків Про це пише Генштаб ЗСУ Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 273 980 (+520) осіб

танків ‒ 4635 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 8868 (+17)

артилерійських систем – 6096 (+34)

РСЗВ – 779 (+1)

засобів ППО ‒ 526 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4821 (+37)

крилатих ракет ‒ 1479 (+0)

кораблів /катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8633 (+32)

спеціальної техніки ‒ 906 (+3) Дані уточнюються.