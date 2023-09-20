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Сили оборони ліквідували 520 окупантів

Про це пише Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 273 980 (+520) осіб
  • танків ‒ 4635 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 8868 (+17)
  • артилерійських систем – 6096 (+34)
  • РСЗВ – 779 (+1)
  • засобів ППО ‒ 526 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4821 (+37)
  • крилатих ракет ‒ 1479 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8633 (+32)
  • спеціальної техніки ‒ 906 (+3)

Дані уточнюються.

20 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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