Сили оборони ліквідували 520 окупантів

Про це пише Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 273 980 (+520) осіб
- танків ‒ 4635 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 8868 (+17)
- артилерійських систем – 6096 (+34)
- РСЗВ – 779 (+1)
- засобів ППО ‒ 526 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4821 (+37)
- крилатих ракет ‒ 1479 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8633 (+32)
- спеціальної техніки ‒ 906 (+3)
Дані уточнюються.
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