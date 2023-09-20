РФ відводить військові кораблі з Севастопольської бухти

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар «Атеш».

Агент руху провів розвідку однієї зі стоянок військових кораблів РФ між малими бухтами «Докова» та «Голландія» і повідомив, що частину російських військових кораблів «уже відвели, а частина готується до цього».

Провівши розвідку навколо стоянки, рух повідомляє, що на під’їзді встановлено контрольно-пропускний пункт, а цивільних мешканців на територію об’єкта, який з початку війни був закритий для військових потреб, не пускають. На стоянці є лише військові кораблі.

«Російські військові кораблі ухвалили єдине правильне рішення — піти з Севастополя. Бажаємо всім військам прийняти таке саме. Інакше їм не врятуватися», — пише «Атеш».