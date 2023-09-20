Республиканцы в Палате представителей не смогли начать дебаты о бюджете на 2024 год

Республиканцы в Палате представителей во вторник не смогли приступить к работе над законопроектом о расходах на оборону на 2024 финансовый год. Внутрипартийные разногласия привели к тому, что Конгресс может не утвердить законопроект, необходимый для финансирования работы правительства. Это грозит частичным правительственным шатдауном, который может наступить с 1 октября.

Возглавляемая республиканцами нижняя палата Конгресса проголосовала сегодня 214 голосами против 212 за решение о начале дебатов о бюджетной мере в размере 886 млрд долларов.

Пять бескомпромиссных консерваторов-республиканцев, которые требуют серьезного сокращения расходов, и еще несколько демократов выступили против этой меры.

Между тем, внутрипартийная борьба внутри республиканского большинства помешала законодателям договориться о краткосрочных мерах по удержанию федеральных агентств на плаву после истечения срока текущего финансирования 30 сентября, в последний день 2023 финансового года.

Законопроект о расходах на оборону пришлось снять с рассмотрения неделю назад из-за критики сторонников «жесткой линии», которые хотят гарантий того, что ассигнования на 2024 финансовый год не превысят верхнюю границу на уровне 2022 года в размере 1,47 триллиона долларов, что на 120 миллиардов долларов ниже уровня, о котором в мае договорились спикер Кевин Маккарти и президент Джо Байден.

Голосование в Палате представителей состоялось через несколько часов после того, как Маккарти отложил ключевое процедурное голосование по законопроекту о временном финансировании сроком на 30 дней.

Выступая перед журналистами в Капитолии, Маккарти сказал, что Палата представителей рассмотрит вопрос о голосовании по открытию дебатов по этому законопроекту после того, как у законодателей будет достаточно времени, чтобы достичь соглашения.

Принятие законопроекта о временном финансировании столкнулось с оппозицией со стороны более чем дюжины консерваторов-республиканцев. У них достаточно голосов для того, чтобы заблокировать продвижение резолюции в Палате представителей.

Законопроект о временном финансировании позволил бы федеральным ведомствам продолжать работу до 31 октября. Однако расходы агентств и ведомств, не связанных с обороной, делами ветеранов и оказанием помощи при стихийных бедствиях будут сокращены примерно на 8%. Законопроект также накладывает определенные ограничения на иммиграцию и содержит решение о возобновлении строительства стены на границе между США и Мексикой.

Сторонники жесткой линии среди республиканцев, выступающие против этой меры, заявили, что резолюция не сокращает расходы до желаемого ими уровня.

Эта мера также столкнулась с жесткой оппозицией со стороны демократов как в Палате представителей, так и в Сенате, которые осудили сокращение расходов и изменения иммиграционной политики.