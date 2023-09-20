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Рада відновила публічний доступ до електронних декларацій депутатів

Верховна рада України схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Володимира Зеленського про відкриття реєстру декларацій.

Документ підтримав 341 парламентар, повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

“Рада схвалила вето Президента та виправила закон про відновлення е-декларування. За — 341 — конституційна більшість. Зміни передбачають одразу відкриття декларацій”, — написав він.

За фракціями депутати проголосували в такий спосіб:

  • СН — 214
  • ЄС — 22
  • Батьківщина — 13
  • Платформа за життя та мир — 18
  • За майбутнє — 11
  • Голос — 18
  • Довіра — 17
  • Відновлення України — 12
  • Позафракційні — 16
20 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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