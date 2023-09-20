Танки «Меркава-4 Барак» с искусственным интеллектом поступили на вооружение ЦАХАЛа » Рада відновила публічний доступ до електронних декларацій депутатів Верховна рада України схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Володимира Зеленського про відкриття реєстру декларацій. Документ підтримав 341 парламентар, повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк. “Рада схвалила вето Президента та виправила закон про відновлення е-декларування. За — 341 — конституційна більшість. Зміни передбачають одразу відкриття декларацій”, — написав він. За фракціями депутати проголосували в такий спосіб: СН — 214

ЄС — 22

Батьківщина — 13

Платформа за життя та мир — 18

За майбутнє — 11

Голос — 18

Довіра — 17

Відновлення України — 12

Позафракційні — 16