Рада відновила публічний доступ до електронних декларацій депутатів

Верховна рада України схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Володимира Зеленського про відкриття реєстру декларацій.
Документ підтримав 341 парламентар, повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.
“Рада схвалила вето Президента та виправила закон про відновлення е-декларування. За — 341 — конституційна більшість. Зміни передбачають одразу відкриття декларацій”, — написав він.
За фракціями депутати проголосували в такий спосіб:
- СН — 214
- ЄС — 22
- Батьківщина — 13
- Платформа за життя та мир — 18
- За майбутнє — 11
- Голос — 18
- Довіра — 17
- Відновлення України — 12
- Позафракційні — 16
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