Президент Польщі: Проблеми з корупцією в Україні не повинні перешкоджати підтримці Заходу

Корупція є давньою проблемою в Україні, проте це не повинно перешкоджати підтримці Заходом військових зусиль України.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє CNN.

Відповідаючи на запитання про серію корупційних скандалів, які переслідували адміністрацію Володимира Зеленського під час війни, Дуда визнав, що корупція є давньою проблемою в сусідній країні.

Однак на думку Дуди, Зеленський почав боротися з корупцією, щойно вступив на посаду.

Польський президент підкреслив, що проблеми з корупцією не повинні перешкоджати підтримці Заходом військових зусиль України.