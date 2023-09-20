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Операція Азербайджану в Нагірному Карабасі: влада невизнаного регіону оголосила про припинення вогню

Удари ЗС Азербайджану по вірменських позиціях у Нагірному Карабаху

Про це повідомляє 24News з посиланням на пресцентр Карабаху.

«У нинішній ситуації дії міжнародної спільноти в напрямку припинення війни та врегулювання ситуації є недостатніми. Враховуючи все це, влада Нагірного Карабаху приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що зі сторони невизнаного регіону також є втрати та поранені, а на окремих ділянках «противнику вдалося прорватися до позицій сил оборони, взяти під контроль низку висот та стратегічних транспортних розв’язок».

Угода про припинення бойових дій з 13:00 (за місцевим часом) 20 вересня передбачає:

  • розформування та роззброєння армії оборони Нагірного Карабаху, виведення важкої техніки та озброєнь з території невизнаної республіки для утилізації;
  • виведення підрозділів, що залишилися, і військовослужбовців збройних сил Вірменії із зони розгортання російського миротворчого контингенту;
  • питання реінтеграції, забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху, а також забезпечення життєдіяльності в рамках конституції Азербайджану обговорюватимуться на зустрічі представників місцевого вірменського населення та центральної влади Азербайджану, яка відбудеться у місті Євлах 21 вересня.

Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, за попередніми даними, постраждали  щонайменше 34 людини, з них 16 — співробітники поліції, 18 — цивільні.

Зазначається, що 17 постраждалих отримали медичну допомогу та були виписані, а інші постраждалі продовжують лікування після отримання легких тілесних ушкоджень. Одна людина була прооперована.

20 сентября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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