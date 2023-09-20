Дрон РФ атакував завод у Кременчуку на Полтавщині

Уночі на 20 вересня Російська Федерація здійснила наступ у Полтавську область за допомогою ударних безпілотників, що призвело до вразливості нафтопереробного заводу у місті Кременчук. Цю інформацію розповів Дмитро Лунін, керівник Полтавської обласної адміністрації.

Він відзначив, що протягом цієї ночі російські війська неодноразово атакували територію Полтавщини. Однак, за Луніним, системи протиповітряної оборони області відразу взяли під контроль ворожі безпілотні літальні апарати, що спричинило їхнє знищення.

Додатково, Дмитро Лунін зазначив, що внаслідок атаки на Кременчуцький нафтопереробний завод стався вибух і пожежа. У цей час на місці події працюють рятувальні служби, і роботу заводу тимчасово призупинено. Щасливо, наразі немає інформації про постраждалих осіб.