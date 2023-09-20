Біля румунського порту на кораблі стався вибух

У середу вранці біля румунського порту Суліна на борту вантажного судна стався вибух — «Європейська правда» з посиланням на Digi 24

Міністерство транспорту та інфраструктури Румунії повідомило, що судно під прапором Того, яке перевозило цемент, повідомило о 6:50 ранку про вибух у машинному відділенні.

Судно стояло за 7 морських миль на схід від Суліни, на його борту перебували 12 членів екіпажу, серед яких п’ятеро сирійців, четверо турків, один ліванець і один єгиптянин.

Румунське військово-морське відомство терміново звернулося за допомогою до судна ARSVOM, що належить Прикордонній поліції. На його борту членів екіпажу безпечно доставили в Суліну. У 11 людей була панічна атака, в однієї людини – синці.

«Вантажне судно SEAMA довжиною 90 м і шириною 14 м наразі стоїть на якорі, тривають рятувальні роботи. Судноплавство на Сулинському рукаві не порушено», – повідомили в румунському міністерстві.