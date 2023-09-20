Єврокомісія: ЄС виконає обіцянку щодо мільйона боєприпасів Україні до 2024 року

Європейський союз виконає свою обіцянку щодо поставки мільйона боєприпасів Україні до кінця 2023 року.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю Bloomberg.

«Ми нарощуємо промисловість, військово-промислову базу. Ми приділяємо цьому багато уваги. Ми робимо все можливе і наполегливо працюємо, щоб виконати завдання», — зазначила фон дер Ляєн.

Зокрема президент Єврокомісії додала, що Україна швидко прогресує у проведенні реформ й може швидко стати членом ЄС.

«Я вражена тим, як Україна проводить дуже складні реформи в той час, як вони ведуть війну. Якщо вони збережуть цей темп — а я бачу, що вони абсолютно мотивовані — це буде вирішальний момент»,- підкреслила президент Єврокомісії.

Водночас вона відмовилась назвати конкретні терміни, втім заявила, що Київ врешті-решт досягне успіху у своїй заявці на членство.

На початку травня Рада Європейського союзу ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.

Європейське оборонне агентство 5 вересня підписало перші контракти щодо спільної закупівлі артилерійських снарядів для наших військових. Члени союзу купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.