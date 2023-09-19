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В Азербайджані висунули умову щодо припинення військових дій у Карабасі

Влада Азербайджану озвучила умову для припинення «антитерористичної операції» у Нагірному Карабаху — вірменські сили у регіоні мають здатися.

Про це повідомляє державне агентство АЗЕРТАДЖ.

«Для припинення антитерористичних заходів незаконні вірменські збройні формування мають підняти білий прапор, здати всю зброю, а незаконний режим має саморозпуститися», — сказано у повідомленні.

Якщо цього не відбудеться, то Азербайджан погрожує продовжувати бойові дії у регіоні. Також адміністрація президента Азербайджану заявляє про готовність до зустрічі з представниками вірменського населення, що проживає в Карабаському регіоні.

19 сентября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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