Україна не прийняла в Німеччини 10 Leopard 1 через зношеність – Spiegel » В Азербайджані висунули умову щодо припинення військових дій у Карабасі Влада Азербайджану озвучила умову для припинення «антитерористичної операції» у Нагірному Карабаху — вірменські сили у регіоні мають здатися. Про це повідомляє державне агентство АЗЕРТАДЖ. «Для припинення антитерористичних заходів незаконні вірменські збройні формування мають підняти білий прапор, здати всю зброю, а незаконний режим має саморозпуститися», — сказано у повідомленні. Якщо цього не відбудеться, то Азербайджан погрожує продовжувати бойові дії у регіоні. Також адміністрація президента Азербайджану заявляє про готовність до зустрічі з представниками вірменського населення, що проживає в Карабаському регіоні.