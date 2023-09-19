В Азербайджані висунули умову щодо припинення військових дій у Карабасі

Влада Азербайджану озвучила умову для припинення «антитерористичної операції» у Нагірному Карабаху — вірменські сили у регіоні мають здатися.
Про це повідомляє державне агентство АЗЕРТАДЖ.
«Для припинення антитерористичних заходів незаконні вірменські збройні формування мають підняти білий прапор, здати всю зброю, а незаконний режим має саморозпуститися», — сказано у повідомленні.
Якщо цього не відбудеться, то Азербайджан погрожує продовжувати бойові дії у регіоні. Також адміністрація президента Азербайджану заявляє про готовність до зустрічі з представниками вірменського населення, що проживає в Карабаському регіоні.
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