 
«  
  »

Україна не прийняла в Німеччини 10 Leopard 1 через зношеність – Spiegel

Україна не прийняла в Німеччини 10 Leopard 1 через зношеність – Spiegel
Україна нещодавно відмовилась приймати партію з 10 танків Leopard 1A5 від Німеччини, пояснивши це тим, що вони потребують ремонту, а техніків і запчастин для цього в української сторони немає — «Європейська правда» із посиланням на німецьку газету Spiegel

Днями, як пише Spiegel, Київ повідомив спеціальному штабу в Міністерстві оборони Німеччини, що німецькі танки Leopard, які прибули до Польщі, потребують ремонту, причому деякі з них – капітального.

Німецька сторона відправила групу експертів до Польщі, щоб самостійно оглянути танки. Там з’ясувалося, що вони «вже були сильно зношені під час навчання українських солдатів у Німеччині й потребували ремонту», пише Spiegel.

Крім того, кілька з десяти Leopard 1A5, які прибули в Україну в липні, вийшли з ладу через аналогічні проблеми, додає газета.

У німецькому Міноборони заявили Spiegel, що не можуть коментувати «конкретний індивідуальний випадок», і додали, що танки Leopard ремонтують «у співпраці з Україною після інтенсивної підготовки в Німеччині».

19 сентября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  