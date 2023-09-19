Україна не прийняла в Німеччини 10 Leopard 1 через зношеність – Spiegel

Днями, як пише Spiegel, Київ повідомив спеціальному штабу в Міністерстві оборони Німеччини, що німецькі танки Leopard, які прибули до Польщі, потребують ремонту, причому деякі з них – капітального.

Німецька сторона відправила групу експертів до Польщі, щоб самостійно оглянути танки. Там з’ясувалося, що вони «вже були сильно зношені під час навчання українських солдатів у Німеччині й потребували ремонту», пише Spiegel.

Крім того, кілька з десяти Leopard 1A5, які прибули в Україну в липні, вийшли з ладу через аналогічні проблеми, додає газета.

У німецькому Міноборони заявили Spiegel, що не можуть коментувати «конкретний індивідуальний випадок», і додали, що танки Leopard ремонтують «у співпраці з Україною після інтенсивної підготовки в Німеччині».