У ЗСУ заявили про успішний удар по штабу окупантів у Мелітополі

Вранці 19 вересня українські військові атакували штабу російських загарбників у районі окупованого Мелітополя в Запорізькій області — Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України (Стратком), мер Мелітополя Іван Федоров
«Близько 07:00 Збройні Сили України завдали успішного удару по штабу окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя».
Раніше законний міський голова Мелітополя Іван Федоров, який перебуває на підконтрольній Києву території, повідомляв із посиланням на місцевих жителів, що в Мелітополі пролунало понад 5 вибухів, найгучніше було в районі заводу «Автокольорлит».
Окупанти заявляли, що в Мелітополі працювали їхні засоби протиповітряної оборони.
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