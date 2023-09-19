 
«  
  »

У ЗСУ заявили про успішний удар по штабу окупантів у Мелітополі

Вранці 19 вересня українські військові атакували штабу російських загарбників у районі окупованого Мелітополя в Запорізькій області —  Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України (Стратком), мер Мелітополя Іван Федоров

«Близько 07:00 Збройні Сили України завдали успішного удару по штабу окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя».

Раніше законний міський голова Мелітополя Іван Федоров, який перебуває на підконтрольній Києву території, повідомляв із посиланням на місцевих жителів, що в Мелітополі пролунало понад 5 вибухів, найгучніше було в районі заводу «Автокольорлит».

Окупанти заявляли, що в Мелітополі працювали їхні засоби протиповітряної оборони.

19 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  