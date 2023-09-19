Сили оборони: на Таврійському напрямку дві доби поспіль зростають втрати противника Азербайджан оголосив «антитерористичні заходи» у Карабаху » У ЗСУ заявили про успішний удар по штабу окупантів у Мелітополі Вранці 19 вересня українські військові атакували штабу російських загарбників у районі окупованого Мелітополя в Запорізькій області — Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України (Стратком), мер Мелітополя Іван Федоров «Близько 07:00 Збройні Сили України завдали успішного удару по штабу окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя». Раніше законний міський голова Мелітополя Іван Федоров, який перебуває на підконтрольній Києву території, повідомляв із посиланням на місцевих жителів, що в Мелітополі пролунало понад 5 вибухів, найгучніше було в районі заводу «Автокольорлит». Окупанти заявляли, що в Мелітополі працювали їхні засоби протиповітряної оборони.