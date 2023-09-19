США та Іран розпочали обмін полоненими за посередництва Катару

Про це інформує Reuters.

Катарські посередники передавали повідомлення між США та Іраном під час перемовин про обмін полоненими, які відбувалися в Досі у двох окремих готелях.

За інформацією джерел агентства, п’ять американців, звільнених з іранської в’язниці «Евін», полетіли на катарському літаку з Тегерана до Дохи. Серед них були 67-річний еколог Морад Тахбаз який також має британське громадянство, бізнесмени 51-річний Сіамак Намазі та 59-річний Емад Шаркі.

Четвертий громадянин США був звільнений під домашній арешт, а п’ятий вже перебував під домашнім арештом. Їхні особи не розголошуються.

Два з п’яти іранців, яких звільнили з американської в’язниці, прибули у Доху.

Іранський речник МЗС Насер Канаані сказав, що двоє з них повернуться до Ірану, а двоє залишаться в США за своєю волею. Ще один звільнений іранець поїде до своїх родичів в іншій країні.

Щодо $6 мільярдів, які були заморожені в Південній Кореї через санкції США проти Ірану у 2018 році, перерахували на рахунки в Доху. За умовами угоди, Катар забезпечить, що ці кошти підуть на гуманітарні цілі.

Повідомляється, що республіканці США критикують угоду з Іраном. Вони заявляють, що президент США Джо Байден фактично дав хабар за американських громадян.