Україна не прийняла в Німеччини 10 Leopard 1 через зношеність – Spiegel У ЗСУ заявили про успішний удар по штабу окупантів у Мелітополі » Сили оборони: на Таврійському напрямку дві доби поспіль зростають втрати противника Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що за останню добу в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ “Таврія” було ліквідовано 293 окупанти й знищено 47 одиниць ворожої техніки Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо» «В зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ «Таврія» окупанти здійснили понад 10 спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Зокрема, в районі Марʼїнки. На Мелітопольському напрямку, в районі населеного пункту Роботине, противник вів безрезультатні наступальні дії. Таким чином окупанти намагаються відновити втрачені позиції», — повідомив Штупун. Полковник ЗСУ також наголосив, що наступальна операція Сил оборони на Південному напрямку продовжується. «Противник отримав жорстку відсіч. Сили оборони продовжують наступальну операцію. Також варто відзначити, що за останні дві доби зростають загальні втрати ворога. Позавчора було ліквідовано 313 окупантів. Вчора на Таврійському напрямку втрати противника склали 293 особи. Також 4 окупанти здались в полон та було знищено 47 одиниць ворожої техніки», — додав він.