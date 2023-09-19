Остін: контрнаступ ЗСУ досягає стабільного прогресу. Час не на боці Кремля

Збройні сили України досягають стабільного прогресу в контрнаступі «прориваючі потужні укріплення російської загарбницької армії». Такими оцінками поділився очільник Пентагону Ллойд Остін відкриваючу засідання Контактної групи з оборонної допомоги Україні, що відбувається в німецькому Рамштайні.

«Час не на боці Кремля в цій війні. Час ніколи не на боці диктатора, який розв’язує імперіалістичну війну», — заявив Остін і закликав учасників коаліції збільшити поставки Україні боєприпасів, зокрема снарядів 155-мм калібру для підтримки поточного наступу, надати додаткові засоби протіповітряної оборони України для захисту цивільних об’єктів, портів та зернової інфраструктури, а також окреслив пріоритети довгострокової допомоги Україні з розбудові її Збройних сил.

В цій війні Путін намагався деморалізувати український народ, натомість, він деморалізував російське військо

Остін відзначив рішучість та хоробрість українського народу. «В цій війні Путін намагався деморалізувати український народ, натомість, він деморалізував російське військо», — каже голова оборонного відомства США.

У засіданні беруть участь 54 країни. Союзники вже виділили Україні пряму безпекову допомогу на суму 76 мільярдів доларів, заявив Остін. З минулого засідання групи, каже він, США виділили Україні оборонної допомоги на 2 мільярди доларів, включаючи нагально необхідні засоби ППО, боєприпаси та устаткування з розмінування. А скоро до України надійдуть американські танки Abrams.

Остін подякував країнам, які очолюють довгострокові програми допомоги Україні, включаючи Данію, Естонію, Німеччину, Люксембург, Нідерланди та Польщу, які координують роботу союзників із навчання українців на винищувачах F-16, надання танків Leopard та засобів інформаційної боротьби. США долучаються до навчань F-16, надаючи базу дляпідготовки українських пілотів, оголосив посадовець.

«Ми віддані підтримці України не лише на час однієї кампанії. Це зобов’язання щодо довгострокової безпеки в Європі та за її межами. І це відданість нашим спільним цінностям свободи та суверенітету», — заявив він.