Азербайджан оголосив «антитерористичні заходи» у Карабаху

Про це йдеться у заяві азербайджанського міноборони.

«З метою забезпечення положень Тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабаському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, забезпечення безпеки мирного населення, яке повернулося на звільнених від окупації територіях відновлювальні роботи та наших військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу Азербайджанської Республіки, в регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру», — зазначають у відомстві.

У міноборони додають, що ще більше посилення напруженості за останні місяці спричинили систематичні обстріли позицій азербайджанської армії формуваннями збройних сил Вірменії в Карабаському регіоні, проведення робіт з інженерного вдосконалення бойових позицій, а також збільшення кількості окопів та бліндажів.

Крім того, за даними Азербайджану, спостерігається посилення бойових позицій особовим складом, бронетехнікою, артустановками та іншими вогневими засобами, приведення частин до високого рівня бойової готовності, створення додаткових мобілізаційних частин, розширення розвідувальної діяльності проти підрозділів азербайджанської армії, проникнення вглиб доріг цивільного призначення з диверсійно-терористичною метою.

Зазначається, що 19 вересня на автомобільній дорозі внаслідок вибуху міни, заздалегідь встановленої розвідувально-диверсійними групами збройних сил Вірменії в Карабаху, загинули цивільні особи. Також у міноборони Азербайджану заявляють, що того ж дня на міні підірвалися військовослужбовці військ МВС країни.

«Подібні факти є продовженням цілеспрямованої та планомірної терористичної політики Вірменії проти Азербайджану» — додають у відомстві.

Там наголосили, що у рамках заходів із застосуванням високоточної зброї на передній лінії та в глибині виводяться з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їх довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об’єкти військового призначення. За словами Азербайджану, громадянське населення та об’єкти громадянської інфраструктури не є цілями, з ладу виводяться лише легітимні військові цілі.

Міноборони повідомляє, що про заходи було поінформовано командування миротворчого контингенту Російської Федерації та керівництво Турецько-Російського моніторингового центру.

Згодом міноборони Азербайджану заявило, що позиції збройних сил країни на агдамському напрямку перебувають під інтенсивним обстрілом із боку вірменських військових.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Азербайджан закрив повітряний простір для російських військових літаків. У результаті російські військові літаки, що перевозили військові вантажі з Вірменії до Росії, були змушені пролетіти над Іраном і Каспійським морем на шляху до Ростова.