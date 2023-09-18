ЗСУ з початку наступу звільнили на Півдні більше ніж 260 кв км – Маляр

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська за час наступу на півдні звільнили вже більше ніж 260 кв.км, а на бахмутському напрямку – 51 кв. км. — брифінг Маляр 18 вересня, Military Media Center

За словами Маляр, загалом за час наступальних дій на півдні звільнено вже більше ніж 260 кв. км.

Вона зазначила, що українські військові просуваються на Мелітопольському напрямку.

За минулий тиждень звільнили 5,2 кв. км на південному фронті: «Південніше і східніше від Роботиного ми мали успіхи і протягом минулого тижня на південному напрямку було звільнено 5,2 кв. км».

Також Маляр повідомила, що сили оборони звільнили під Бахмутом 2 кв. км території.