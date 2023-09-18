ЗСУ продовжили успішний наступ на бахмутському напрямку після звільнення Кліщіївки

Українські війська звільнили c. Кліщіївка на південь від міста Бахмут Донецької області 17 вересня і продовжили успішні наступальні дії на інших ділянках бахмутського напрямку, повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

«Геолокаційні кадри, оприлюднені 16 вересня, показують, що українські сили захопили позиції на схід від Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмута). Звільнення Кліщіївки, а також тактичні успіхи України на північний захід від Бахмута, що тривають, є тактичними досягненнями стратегічного значення, оскільки вони дають змогу українським силам зосередити значну частину російських повітрянодесантних військ у районі Бахмута», — ідеться у зведенні.

Російські війська 17 вересня вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і на межі Донецької та Запорізької областей і просунулися на окремих ділянках. За даними ISW, українські сили також продовжили контрнаступальні операції на заході Запорізької області.