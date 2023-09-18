Тисячі російських елітних десантників перекинули під Роботине як піхоту − розвідка Британії

Росія, ймовірно, посилила 58-му загальновійськову армію, яка зазнала важких втрат на Оріхівському напрямку, додатковими Повітряно-десантними підрозділами упродовж останніх двох тижнів — розвідувальний огляд Міноборони Британії 18 вересня

Розвідка вказує, що наразі щонайменше п’ять полків ПДВ зі складу 7-ї та 76-ї дивізій, ймовірно, зосереджені за кілька кілометрів від прифронтового села Роботине.

У повному складі це угруповання має налічувати близько 10 000 елітних десантників. Однак ці підрозділи, швидше за все, значно недоукомплектовані.

Керівництво ПДВ, швидше за все, вважатиме поточну ситуацію вкрай незадовільною.

Протягом всієї війни російське командування намагалося відновити Повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. Але під Роботиним десантників використовують як піхоту для посилення перевантажених сухопутних військ.