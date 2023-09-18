Росія вночі задіяла безпрецедентну кількість авіації – Ігнат

Росія задіяла безпрецедентну кількість авіації для нічної атаки на Україну — речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону новин

Нетипово. (Вони — ред.) саме в нічний час знаходилися у повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які атакували Україну разом тими засобами, про які ми з вами говорили: крилатими ракетами та «Шахедами». Активність авіації була високою».

Ігнат додав, що саме тому винищувачі F-16, які має отримати Україна, не повинні поступатися російським літакам за тактико-технічними характеристиками.

Також Ігнат пояснив, чому Повітряним силам важко збивати «Шахеди».

«Не завжди є там засоби ураження, які противник намагається обійти. Ну і зрештою удари противник планує заздалегідь. Він намагається вразити об’єкти, які ми захищаємо і прокладає маршрути саме таким чином».