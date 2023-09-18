Почему так любят и что особенного в зажигалках Clipper

Надежность, функциональность и безопасность – девиз продукции испанской фабрики Flamagas S.A, выпускающей в частности знаменитые chickfires Clipper. В истории мирового производства зажигалок, Клиппер стал первой многократно заправляемой зажигалкой. На протяжении десятилетий брендом выпущено неисчислимое количество легендарных зажигалок, ставших предметом коллекционирования во всех странах мира.

Преимущества и достоинства зажигалок Clipper

Ежегодно компанией изготавливается около полумиллиона экземпляров бесперебойного источника огня в режиме нон-стоп. Сколько было выпущено коллекций с середины 70-х годов прошлого века, не знает никто, даже производители. Коллекции постоянно обновляются, и в этом бесконечном процессе красной линией проходит растаманская тематика, ставшая негласным символом движения растафарианства.

Для каждого растамана очень важны аксессуары для курения и другие прибамбасы, а в особенности источник огня, который не подведет ни при какой ситуации. Как зажигалка Клиппер, считающаяся беспрецедентным must have для любого курильщика, ведь зажигалка испанского бренда Clipper состоит исключительно из одних достоинств:

компактные габариты;

цилиндрическая форма отвечает принципу эргономичности;

корпус из нейлона – супер прочного полимера или из металла;

съемный, легко заменяемый кремень;

абсолютная безопасность (международный стандарт безопасности ISO 9994);

автоматическая регулировка высоты пламени;

защита от детей;

приемлемая стоимость.

У зажигалок Clipper есть еще одна фишка, недоступная обычным зажигалкам. Если чикфайер перевернуть вверх ногами, то язычок пламени увеличится вдвое. Очень удобно при раскуривании трубок, не говоря о бонгах. Невозможно ни руки обжечь, ни усы опалить.

Намного больше, чем просто обычная зажигалка

Утверждение, что безопасность нельзя приобрести ни за какие деньги, ныне целиком и полностью опровергнута. Продукция Клиппер гарантирует стопроцентную безопасность. Начиная от встроенного в конструкцию клапана, самостоятельно регулирующего и фиксирующего высоту пламени в зависимости от положения в пространстве. Заканчивая защитным механизмом от детских шаловливых ручек, способных проникнуть куда угодно.

Заказать и купить зажигалки Клиппер, которые не воспламеняться вблизи открытого огня и не взорвутся при попадании прямых солнечных лучей. Зажигалки, которые можно бесконечное число раз заправлять сжиженным газом – изобутаном, в свою очередь не имеющим запаха и продающемся в любом супермаркете. Именно эти зажигалки Клиппер можно приобрести на сайте хэдшопа Magaz420 в любое удобное для вас время. Заказ на зажигалку Clipper оформляется в режиме онлайн. Каталог вмещает легендарные зажигалки всех цветов и оттенков растаманской тематики с изображением листика конопли, либо короля регги музыканта Боба Марли.

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