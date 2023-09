ЗСУ продовжили успішний наступ на бахмутському напрямку після звільнення Кліщіївки ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов » «Оппенгеймер» став найкасовішим байопіком усіх часів Документальний фільм про розробника атомної бомби «Оппенгеймер» завершує показ у кінотеатрах світу, ставши найкасовішим фільмом свого жанру. Загальна сума прокату стрічки сягнула $912,7 млн Про це пише The Wrap. Зазначається, що лише за дев’ятий вікенд у кінотеатрах стрічка додала $12 млн у всьому світі. Зібравши рекордні $912 млн, «Оппенгеймер» подолав попередній рекорд, встановлений оскароносним фільмом про Фредді Мерк’юрі «Богемна рапсодія», який зібрав $902 млн у 2018 році. Медіакомпанія зазначає, що мало хто міг би передбачити те, що байопік зайде так далеко. Universal точно не очікувала цього, оскільки інсайдери розповіли The Wrap, що студія уклала угоду з режисером Крістофером Ноланом, сподіваючись, що він буде схожий на його фільм про Другу світову війну 2017 року «Дюнкерк», який зібрав $525 млн у всьому світі. Натомість «Оппенгеймер» став третім найкасовішим фільмом 2023 року та у кар’єрі Нолана. Лише «Темний лицар» і «Темний лицар: Відродження» перевершили цей тригодинний байопік про Дж. Роберта Оппенгеймера та розробку атомної бомби. «Якщо «Оппенгеймер» виграє Оскар як найкращий фільм, він стане найкасовішою стрічкою, яка отримаал цю нагороду з часів «Володар перснів: Повернення короля», який 20 років тому зібрав $1,1 млрд. Фактично, це був би перший переможець у номінації «Найкращий фільм», який зібрав понад $500 млн у прокаті з 2003 року», — додають у The Wrap. Довідково. «Оппенгеймер» — біографічний фільм Крістофера Нолана про американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, якого називають «батьком атомної бомби», оскільки він був науковим керівником «Мангеттенського проєкту» — ініціативи часів Другої світової війни, у межах якої розробляли першу ядерну зброю. Фільм спільного виробництва Великої Британії та США знятий за мотивами книги «Американський Прометей» — біографії Оппенгеймера, написаної Каєм Бердом і Мартіном Шервіном і відзначеної Пулітцерівською премією. В Україні прем’єра стрічки відбулася 20 липня. Оппенгеймера у фільмі зіграв ірландський актор Кілліан Мерфі. Крім того, у фільмі знялися лауреат премії «Оскар» Метт Деймон (зіграв директора Мангеттенського проєкту генерала Леслі Гровза-молодшого) та Роберт Дауні-молодший (у ролі засновника Комісії з атомної енергії США Льюїса Штрауса). Також серед акторів — лауреат премій «Оскар» та «Еммі» Рамі Малек і восьмиразовий номінант на Оскар британський актор Кеннет Брана.