ЗСУ могли зробити значний прорив уздовж лінії оборони окупантів в районі Роботиного, — ISW

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські війська продовжують наступальні дії повз ділянку російського оборонного шару на захід від Вербового з моменту прориву в цьому районі 4 вересня та розширили свій пролом уздовж 2,6-кілометрової ділянки російських оборонних позицій.

Експерти додають, що постійна відсутність української важкої техніки та транспортних засобів повз цей шар оборони продовжує вказувати на те, що українські сили ще не завершили його прорив.

Як зазначили українські офіційні особи, низка російських оборонних позицій, які нині перебувають перед бійцями ЗСУ, можуть бути менш складними, ніж початковий оборонний рубіж противника, який наші військові прорвали на півночі.

В ISW наголошують, що російські сили зосередили більшу частину своєї бойової потужності на передових російських оборонних позиціях для захисту від українських контрнаступальних операцій, і, ймовірно, зазнали великих втрат, а також здійснили відхід на підготовлені позиції позаду поточного шару оборони.

Аналітики Інституту вже раніше підрахували, що військам РФ не вистачає живої сили для укомплектування всієї своєї багатоешелонованої системи оборонних укріплень на півдні України.

Крім того, у звіті йдеться про те, що інтервенти, які утримують нинішній рівень оборони, найімовірніше, є елементами формувань, що вели бойові дії в цьому районі без оперативної підтримки та ротації на рівні підрозділів з моменту початку контрнаступу ЗСУ, або елементів з’єднань, перекинутих з інших місць фронту.