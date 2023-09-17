Україна нарощує виробництво урана і за допомогою цього планує витіснити Росію зі світових ринків

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна працює над нарощуванням виробництва урану. Це стане кроком на шляху до витіснення Росії зі світових ринків у цій галузі.

«На жаль, Росія досі контролює значну частину світового ринку урану. Це сповільнює питання запровадження санкцій, адже багато компаній мають контракти з росіянами щодо постачання урану. Але ми наполегливо працюємо, щоб посунути їх з цього ринку, а також над нарощуванням виробництва урану в Україні», — зазначив міністр.

Україна вже уклала низку домовленостей з міжнародними компаніями у відповідному напрямку, зокрема з канадською CAMECO. У межах цієї співпраці нещодавно перша партія українського урану, видобутого на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті (СхідГЗК), була завантажена та відправлена до Канади, де український уран буде використаний для виробництва ядерного палива на потреби вітчизняних АЕС.

Зокрема, Україна отримала кредитну гарантію від Уряду Великої Британії на суму у 192 мільйони фунтів стерлінгів у межах співпраці з компанією Urenco. Йдеться про кредит на надання «Енергоатому» послуг зі збагачення урану.

«Виробництво урану — це складова національної безпеки для нас», — зазначив Герман Галущенко.