У Німеччині заявили, що війна в Україні може тривати ще кілька років

Війна в Україні не закінчиться найближчим часом і може затягнутися ще на 9 років. Тож Німеччина готується, що конфлікт триватиме до 2032 року.
Про це заявив глава Ситуаційного центру з питань України при Міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фрейдінг, повідомляє exxpress.
Німеччина розуміє, що таким чином потрібно буде надавати Україні військову допомогу в тривалій перспективі.
«У Німеччині парламент надав військову підтримку нашим українським друзям до 2032 року. Ми готові надати довгострокову підтримку. І ми готові зробити час нашим союзником, а не союзником Путіна», — сказав Фрейдінг.
Генерал-майор зазначив, що мир в Україні буде досягнутий тоді, коли будуть звільнені всі території до кордонів 1991 року — разом з Донбасом і Кримом.
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