Сенатори-республіканці вимагають від Байдена негайно передати Україні ракети ATACMS ЗСУ могли зробити значний прорив уздовж лінії оборони окупантів в районі Роботиного, — ISW » У Німеччині заявили, що війна в Україні може тривати ще кілька років Війна в Україні не закінчиться найближчим часом і може затягнутися ще на 9 років. Тож Німеччина готується, що конфлікт триватиме до 2032 року. Про це заявив глава Ситуаційного центру з питань України при Міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фрейдінг, повідомляє exxpress. Німеччина розуміє, що таким чином потрібно буде надавати Україні військову допомогу в тривалій перспективі. «У Німеччині парламент надав військову підтримку нашим українським друзям до 2032 року. Ми готові надати довгострокову підтримку. І ми готові зробити час нашим союзником, а не союзником Путіна», — сказав Фрейдінг. Генерал-майор зазначив, що мир в Україні буде досягнутий тоді, коли будуть звільнені всі території до кордонів 1991 року — разом з Донбасом і Кримом.