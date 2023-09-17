ЗСУ могли зробити значний прорив уздовж лінії оборони окупантів в районі Роботиного, — ISW Боєприпаси з КНДР не матимуть великого впливу на перебіг війни в Україні – Міллі » Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів, 4 танки, 4 бронемашини, 15 артсистем, 4 безпілотники, 17 одиниць автотехніки, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці в неділю вранці. «Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09. 23 орієнтовно склали особового складу — близько 272320 (+530) осіб, танків — 4620 (+4) од, бойових броньованих машин — 8828 (+4) од, артилерійських систем — 6003 (+15) од, РСЗВ — 776 (+2) од, засоби ППО — 523 (+2) од, літаків — 315 (+0) од, гелікоптерів — 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4742 (+4), крилаті ракети — 1455 (+0), кораблі/катери — 20 (+0) од, підводні човни — 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн — 8537 (+12) од, спеціальна техніка — 896 (+5)», — ідеться в повідомленні.