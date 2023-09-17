Сенатори-республіканці вимагають від Байдена негайно передати Україні ракети ATACMS

Чотири сенатори-республіканці звернулись до президента США Джозефа Байдена із закликом негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS — «Інтерфакс-Україна» з посиланням на заяву

«Ми пишемо з проханням негайно відправити в Україну армійські тактичні ракетні комплекси MGM-140 (ATACMS). Додаткова затримка лише ще більше підірве інтереси національної безпеки США і розширить цей конфлікт (війну Росії проти України – ред.)».

У зверненні сенаторів наголошується, що надання ATACMS дозволить Україні завдавати ударів по ключових російських об’єктах логістики та зв’язку, а також по місцях запуску крилатих ракет та безпілотників на території окупованої Росією України.

«Зокрема слід негайно відправити варіант ATACMS з унітарною боєголовкою великої дальності. Нещодавній український удар по військово-морському порту Севастополя з використанням британської зброї великої дальності Storm Shadow продемонстрував бойову ефективність такої зброї», — йдеться в тексті.

При цьому додається, що надання ракет Україні максимально підвищить ймовірність успіху її нинішнього контрнаступу та подальших операцій. ATACMS також може підвищити здатність України знищувати російські оборонні формування.