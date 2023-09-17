Росіянин-партизан підірвав дві вантажівки з окупантами у Генічеську

Підпілля провело успішну диверсію у тимчасово окупованому Генічеську, підірвавши дві вантажівки з росіянами — Спротив з посиланням на партизанів з руху «Атеш»

Зазначається, що окупантів підірвали вранці 15 вересня.

За даними підпілля, військовослужбовець зі складу ЗС РФ дізнався про місце розміщення техніки та особового складу сусіднього підрозділу на в’їзді в місто, біля покинутих промислових споруд.

«Він приховав там 10 кілограмовий «подарунок». У момент виходу військових з техніки вибухівку було активовано.

Результат: знищено дві вантажівки з особовим складом