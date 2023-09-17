РФ зосередила на Бахмутському напрямку 52 тисячі окупантів

На бахмутському напрямку росіянами зосереджено значну кількість військової техніки і особового складу. Зокрема, близько 52 тисяч осіб особового складу, близько 274 танки, понад тисячу броньованих машин, близько 150 артилерійських систем і понад 120 систем реактивного залпового вогню.

Про це керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив в ефірі телемарафону.

На східному напрямку загальна кількість окупаційних військ і техніки становить близько 150 тисяч осіб та тисячу одиниць військової техніки. Це включає в себе близько тисячі танків, близько 3 тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і 600 систем реактивного залпового вогню.

Щодо втрат, Євлаш зауважив, що втрати противника на сході перевищують українські втрати в 7-8 разів, що є неспівмірним співвідношенням і “суперечить будь-якій військовій логіці та науці”.