Боєприпаси з КНДР не матимуть великого впливу на перебіг війни в Україні – Міллі

Північна Корея, можливо, зможе збільшити постачання російських артилерійських боєприпасів для війни в Україні, але це вряд чи матиме велике значення.

Таку думку висловив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає Associated Press.

“Нещодавня зустріч в Росії між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним, ймовірно, приведе до того, що Північна Корея передала Москві 152-мм артилерійські снаряди радянських часів. Але поки неясно, скільки і як скоро”,- заявив він.

“Чи буде це мати величезну різницю? Я скептично вставлюсь до цього”, – додав Міллі.

Він зазначив, що хоча не хоче применшувати допомогу в галузі озброєнь, але “сумнівається, що вона матиме вирішальне значення”.