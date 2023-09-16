 
«  
  »

ЗСУ знищили за добу 4 танки, 16 артсистем та 350 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 271 790 (+350) осіб
  • танків ‒ 4616 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 8824 (+10)
  • артилерійських систем – 5988 (+16)
  • РСЗВ – 774 (+0)
  • засобів ППО ‒ 521 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24)
  • крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+32)
  • спеціальної техніки ‒ 891 (+2)

Дані уточнюються.

16 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  