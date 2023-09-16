У США планують у 2025 році виробляти 100 тис. 155-мм снарядів на місяць У штабі оборони Румунії заявили про готовність збивати російські дрони » ЗСУ знищили за добу 4 танки, 16 артсистем та 350 військових РФ За добу п’ятниці, 15 вересня, українські захисники продовжили наступати в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку і мали там успіх. Водночас армія РФ втратила 4 танки, 16 артилерійських систем і 350 своїх військових Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 271 790 (+350) осіб

танків ‒ 4616 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8824 (+10)

артилерійських систем – 5988 (+16)

РСЗВ – 774 (+0)

засобів ППО ‒ 521 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24)

крилатих ракет ‒ 1455 (+0)

кораблів /катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+32)

спеціальної техніки ‒ 891 (+2) Дані уточнюються.