ЗСУ знищили за добу 4 танки, 16 артсистем та 350 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 271 790 (+350) осіб
- танків ‒ 4616 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 8824 (+10)
- артилерійських систем – 5988 (+16)
- РСЗВ – 774 (+0)
- засобів ППО ‒ 521 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24)
- крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+32)
- спеціальної техніки ‒ 891 (+2)
Дані уточнюються.
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