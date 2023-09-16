Україна отримала від США 3D-принтери, здатні друкувати деталі до військової техніки

Україна отримала від США 3D-принтери промислового рівня, здатні друкувати запчастини до військової техніки — помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Голос Америки

За його словами, навчання з користування цими принтерами українці завершили минулого тижня.

«Йдеться про принтер розміром з вантажівку, навчання на якому закінчили українці, і на ньому вони можуть друкувати усі свої частини», – зазначив посадовець.

Він сказав, що поява цих принтерів «зовсім змінює справу», адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості.

«Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах», – підкреслив ЛаПланте.