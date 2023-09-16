У США планують у 2025 році виробляти 100 тис. 155-мм снарядів на місяць

Про це повідомив головний закупівельник Пентагону Білл Лаплант, інформує «Голос Америки».

«Ми досягнемо рівня 100 000 на місяць в 2025 році. Було 14 000 на місяць 6-8 місяців тому, зараз є 28000 на місяць», — вказав Лаплант. Раніше такі обсяги вироблялись за десятиліття, додав він.

США надали Україні понад два мільйони снарядів 155-мм калібру з початку повномасштабної війни, повідомляли в Пентагоні в серпні.

США модернізують оборонно-промислову базу і розширюють виробництво критично важливих боєприпасів, щоб виробляти достатньо зброї для власного захисту і для допомоги Україні, говорив минулого місяця Дуглас Буш, помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій.

«Ми одночасно модернізуємо нашу промислову базу та нарощуємо виробництво, — сказав Буш і додав, що протягом усієї повномасштабної російської агресії американська техніка залишалася високоефективною в бою.

Лаплант також запевнив, що США працюють із союзниками, щоб ті також збільшували виробництво оборонної продукції.