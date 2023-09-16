У штабі оборони Румунії заявили про готовність збивати російські дрони

Про це повідомляє Digi24.

Румунія розмістила в районі дельти Дунаю близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.

«Ми розгорнули декілька радарів, у нас активована система оборони й ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоби протистояти російській агресії», – сказав заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад.

У штабі оборони також відповіли на запитання, чи буде Румунія застосовувати свою ППО проти російських безпілотників.

«Залежно від рівня загрози ми готові застосувати усі наявні військові засоби для захисту території Румунії», – сказав генерал Георгіца Влад.