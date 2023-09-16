У Білому домі підтвердили заплановану зустріч Зеленського з Байденом

Про це, повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, пише Голос Америки.

Також посадовець додав, що США готують новий пакет військової допомогти для України, який очікують уже наступного тижня. Крім того, Салліван заявив, що промова Байдена на Генасамблеї ООН наступного тижня буде значною мірою присвячена Україні.

Раніше NBC News повідомляв із посиланням на слова високопоставленого українського чиновника, що Зеленський планує відвідати Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку наступного тижня та зустрітися з президентом Джо Байденом. Втім канал не уточняв, відбудеться зустріч Байдена і Зеленського у Нью-Йорку чи в Білому домі.