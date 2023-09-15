ЗСУ ліквідували 470 окупантів і 13 танків

Про це 15 вересня повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 271 440 (+470) осіб
- танків ‒ 4612 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 8814 (+4)
- артилерійських систем – 5972 (+28)
- РСЗВ – 774 (+5)
- засобів ППО ‒ 521 (+4)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4714 (+17)
- крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8492 (+34)
- спеціальної техніки ‒ 889 (+0)
Дані уточнюються.
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