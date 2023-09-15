Коломойський отримав нову підозру − СБУ Росія запустила ударні БПЛА — атака відбита » ЗСУ ліквідували 470 окупантів і 13 танків Протягом минулої доби Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, ЗСУ оволоділи Андріївкою. Крім цього, росіяни втратили 470 військових, 13 танків та 28 артсистем Про це 15 вересня повідомляє Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 271 440 (+470) осіб

танків ‒ 4612 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 8814 (+4)

артилерійських систем – 5972 (+28)

РСЗВ – 774 (+5)

засобів ППО ‒ 521 (+4)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4714 (+17)

крилатих ракет ‒ 1455 (+0)

кораблів /катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8492 (+34)

спеціальної техніки ‒ 889 (+0) Дані уточнюються.