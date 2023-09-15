Український блогер із Росії передавав спецслужбам РФ дані для ракетних ударів по Миколаєву

Служба безпеки України викрила нові злочини блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який переховується від правосуддя на території Росії: він здобував інформацію для коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву — Служба безпеки України, Миколаївська обласна прокуратура

Навесні співробітники СБУ задокументували його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб.

Тепер встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення РФ.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 48-річному мешканцю Сумської області, який з 2014 року перебуває на території РФ та є відомим проросійським журналістом та блогером, у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану (ч.2 ст. 111 КК України)

Для наведення ворожої зброї на місто Миколаїв фігурант отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.