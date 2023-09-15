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США запровадили санкції проти російських підприємств та банків

санкції

Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили юридичні особи як з Росії, так і з інших країн.

Про це йдеться у заяві мінфіну США, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

Під санкції потрапили:

  • «Автоваз»;
  • «Москвич»;
  • «Трансмашхолдинг»;
  • «Росавтодор»;
  • НВО «Сатурн»;
  • «Сінко-Банк»;
  • «Російська мідна компанія»;
  • «Об’єднана металургійна компанія»;
  • «Соллерс».

Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. 

15 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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