США запровадили санкції проти російських підприємств та банків

Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили юридичні особи як з Росії, так і з інших країн.

Про це йдеться у заяві мінфіну США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

Під санкції потрапили:

«Автоваз»;

«Москвич»;

«Трансмашхолдинг»;

«Росавтодор»;

НВО «Сатурн»;

«Сінко-Банк»;

«Російська мідна компанія»;

«Об’єднана металургійна компанія»;

«Соллерс».

Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР.