США запровадили санкції проти російських підприємств та банків

Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили юридичні особи як з Росії, так і з інших країн.
Про це йдеться у заяві мінфіну США, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.
Під санкції потрапили:
- «Автоваз»;
- «Москвич»;
- «Трансмашхолдинг»;
- «Росавтодор»;
- НВО «Сатурн»;
- «Сінко-Банк»;
- «Російська мідна компанія»;
- «Об’єднана металургійна компанія»;
- «Соллерс».
Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР.
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